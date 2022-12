Coronavirus, come la pandemia ha cambiato le abitudini degli italiani nel 2022

Covid-19, come la pandemia ha cambiato le abitudini degli italiani nel 2022

Con il 2022 gli italiani sembrano decisi a mettere un punto alla pandemia da Covid-19. Ma cosa rimarrà del Coronavirus nella vita delle persone? Sicuramente alcune nuove “abitudini”, che hanno preso piede forzatamente a causa delle restrizioni, ma che ora si sono consolidate in modi di vivere non solo legati all’emergenza sanitaria. Vediamo quali.

Coronavirus, nel 2022 si confermano il telelavoro e la didattica a distanza

Sicuramente una delle nuove parole-chiave nelle giornate di moltissimi italiani, con e dopo la pandemia da Coronavirus, è diventata “smart-working” e, per chi va ancora a scuola, “didattica a distanza”. Lavorare e studiare da casa, per molte persone, ha generato un impatto sulla concentrazione, sull’efficacia del lavoro e sull’equilibrio vita lavorativa-vita privata, tanto da spingere molte aziende ad adottare questa modalità in modo permanente. Aziende che, sul loro fronte, hanno visto così una riduzione importante dei costi in termini di energia elettrica e benefits ai dipendenti.

Covid-19, la pandemia ha influito anche su casa e relazioni in famiglia

Con le restrizioni imposte negli anni passati per l'emergenza da Corinavirus, anche la parola “casa” ha assunto un rinnovato valore. Non solo in termini di spazi, tanto da segnare un rialzo positivo nel mercato immobiliare, ma anche in termini di relazioni familiari. Fin dalla quarantena, infatti, se per molti i rapporti all’interno della propria famiglia hanno avuto un miglioramento, altrettanti hanno ammesso una crescita delle situazioni di conflitto: principali motivi di tensione sono stati la condivisione dello spazio, delle attività domestiche, dei dispositivi tecnologici.

Il Coronavirus ha migliorato le abitudini degli italiani con l'igiene personale e la prevenzione

Ancora, quello che molti italiani conserveranno come insegnamento dato dalla pandemia da Covid-19 è il maggior igiene. Se nel periodo più buio dell’emergenza sanitaria, infatti, hanno dilagato mascherine e gel disinfettanti, è vero che anche in questo 2022 gli italiani hanno mantenuto le buone abitudini: maggiore igienizzazione delle mani e delle superfici toccate, così come una maggior prevenzione in caso certi sintomi, come raffreddore, tosse. E, sempre per rimanere in ambito salute, la pandemia e gli effetti negativi sulla psiche hanno spinto molti italiani a curare maggiormente il proprio benessere psicologico, ricorrendo spesso alla psicoterapia.

Covid-19, nel 2022 la mobilità degli italiani non è più la stessa

Infine, ma non per importanza, il Coronavirus ha inciso anche sulla mobilità, e quelle che inizialmente erano mere restrizioni si sono consolidate come nuove abitudini per il 2022 e gli anni a venire. La pandemia ha infatti contribuito ad aumentare i viaggi con le proprie auto private a discapito dei mezzi pubblici, ma il consumatore finale è più attento all’ambiente, ai propri risparmi nonché alla ricerca di auto sempre più sicure e tecnologicamente avanzate.