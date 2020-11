Coronavirus, ecografia dei polmoni più efficace del tampone del 20%. Lo studio

Il Coronavirus continua a spaventare tutta l'Italia. Il numero di persone contagiate è impressionante, così come è altissimo quello dei ricoverati e dei pazienti costretti alla rianimazione. Ma uno studio condotto dall'ospedale Le Molinette di Torino, potrebbe aiutare parecchio per evitare questi intasamenti nei reparti Covid. Una semplice ecografia del polmone, infatti, effettuata in pronto soccorso è in grado di diagnosticare - si legge sulla Stampa - la polmonite da Covid-19. E' questo l'esito della ricerca appena conclusa e pubblicata su Annals of Emergency Medicine.

Uno studio dal quale emerge non solo che l’ecografia è in grado di «fotografare» il virus ma che in alcuni casi lo fa anche con maggiore efficacia rispetto al tampone. La ricerca ha preso in considerazione 228 pazienti con sintomi riconducibili al coronavirus, 107 dei quali diagnosticati come affetti da polmonite da Covid-19 in seguito alla positività del tampone naso-faringeo. L’ecografia polmonare, eseguita insieme alla visita medica, ha identificato correttamente altri 21 casi di polmonite - ovvero quasi il 20% in più - tra quanti erano stati erroneamente catalogati come negativi in base al tampone.