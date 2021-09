Coronavirus, l'Europa ha dati diversi sull'Italia. "Avete 7 Regioni in rosso"

Coronavirus, l'Europa ha dati diversi sull'Italia. "7 Regioni in rosso"

Allarme rosso in Italia, lo dice l'Europa. Il Coronavirus nel nostro Paese continua a far paura, ma i dati sull'incidenza del virus che porta alla decisione sulla colorazione delle Regioni, non coincide con quello dell'Ecdc, l'ente che per l'Ue si occupa di monitorare i parametri. Quello che conta sono i dati nazionali, - si legge sulla Stampa - ma interessanti sono le valutazioni nell’aggiornamento settimanale della mappa sull’incidenza del Covid a livello europeo. Non dovrebbe riservare grandi sorprese il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità previsto per oggi: l’Italia continuerà a rimanere zona bianca eccetto la Sicilia, che da lunedì scorso è zona gialla.

Per l'Ue - prosegue la Stampa - la situazione in Italia è ben diversa. Lazio in rosso e la Campania che torna in giallo sono le principali novità evidenziate dall'Ecdc. Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia e Toscana restano colorate in rosso. Stando alla carta curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) al momento le regioni europee con più alto numero di contagi in rapporto alla popolazione (in rosso scuro) sono la Corsica e il Sud della Francia, e la parte nord-occidentale dell’Irlanda.