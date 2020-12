Coronavirus, l'ambulanza non passa dalle stradine. Donna intubata sull'apecar

Le stradine di Santa Severina in provincia di Crotone sono troppo strette e un'anziana signora con il Coronavirus e in debito di ossigeno è stata letteralmente salvata dall'apecar del marito. Per raggiungere l’ambulanza, - si legge sul Corriere della Sera - che si era dovuta fermare a un chilometro dalla sua casa, la donna in crisi respiratoria e cardiaca è stata sistemata su una barella nel cassone del piccolo mezzo. Sui social si è gridato a un nuovo caso di malasanità. La storia, però, è diversa, perché ha dimostrato come la sensibilità e l’intuito dell’équipe del 118 di Crotone abbiano salvato la vita ad un’anziana utilizzando, in quel momento, l’unico mezzo disponibile per il trasporto della malata.

La signora Anna giovedì scorso si è sentita male e il marito ha chiamato il 118 di Crotone. L’équipe medica si è mobilitata e, ipotizzando che la signora potesse aver contratto il Covid, è arrivata sul posto bardata con le tute antivirus. Il tampone fatto successivamente ha escluso la positività della donna. I medici, però, si sono trovati di fronte alla difficoltà di come raggiungere l’abitazione dell’anziana. Non potendo arrivarci con l’ambulanza - prosegue il Corriere - hanno percorso a piedi il chilometro di distanza dalla casa, portandosi dietro la lettiga. Le condizioni dell’anziana sono apparse subito gravi. Per i medici era necessario il ricovero d’urgenza in ospedale. Bisognava capire come trasportare la signora sino all’ambulanza. La signora Anna, dopo le cure dei sanitari all’ospedale di Crotone, si è ripresa e sta bene.