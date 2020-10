Coronavirus, Latina in semi-lockdown dopo comizio Salvini. Positivi, più 155%

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, i casi di positività sono in costante aumento e la situazione preoccupa. Mercoledì i nuovi contagiati erano stati 3.678, ieri altri 4.458 casi in più. L’andamento giornaliero del Covid è crescente e sembra tornato ai livelli di aprile. Davanti a una crescita del 155% dei casi a Latina, - si legge sul Corriere della Sera - il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato ieri un’ordinanza per imporre un mini lockdown di 14 giorni nella provincia pontina. Per 2 settimane si dovrà osservare un massimo di 20 persone per feste e cerimonie religiose e non più di 4 a tavola al ristorante e nei locali, che dovranno chiudere alle 24.Nelle settimane precedenti c'era stato il famoso comizio elettorale di Salvinia Terracina, che aveva provocato un focolaio.

A preoccupare, però, più dell’aumento in generale dei contagi in Italia (338.398 casi da quando è iniziata la pandemia) è proprio la crescita da un giorno all’altro dei ricoveri gravi: dei 65.952 italiani attualmente positivi, infatti, 358 ora si trovano in terapia intensiva, ben 21 in più rispetto a mercoledì. E aumentano pure i ricoverati con sintomi: ieri altri 143, per un totale di 3.925.