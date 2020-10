Lockdown e maltrattamenti. +73% di chiamate al centro antiviolenza

L'analisi di Save the Children sulle conseguenze della pandemia sui bambini e adolescenti, registra un aumento dei casi di violenza domestica durante il periodo di lockdown. Nel rapporto 'Proteggiamo i bambini. Whatever it takes' si registra un incremento del 73% delle chiamate da parte di donne al numero antiviolenza 1522. Delle richieste di aiuto ricevute, 1 su 3 era da parte di vittime con figli che, nel 64% dei casi hanno assistito alla violenza o l'hanno subita essi stessi. Violenze in casa, in molti casi proprio ai danni dei più piccoli, che nel resto del mondo, è la stima contenuta nel rapporto, potrebbero aumentare di 15 milioni ogni tre mesi di lockdown.