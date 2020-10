Coronavirus, quanto durerà l'epidemia? "Domabile entro marzo-aprile"

Coronavirus, la carica virale del Covid-19 è molto bassa

Quanto durerà l'epidemia da coronavirus? "Ci sono le premesse per essere fiduciosi e aspettarsi che questa epidemia entro marzo-aprile sia finalmente domabile". Lo spiega Francesco Le Foche, immunologo clinico all'universita' La Sapienza, che in un'intervista al 'Corriere della Sera' dice: "Non sono preoccupato" perche' "la maggior parte dei contagiati esprime una forma di malattia molto blanda probabilmente perche' la carica virale del Sars-CoV-2 e' molto bassa".

Coronavirus, l'immunologo Le Foche: "Mascherine fondamentali per bloccare il virus"

Secondo Le Foche, "le mascherine stanno svolgendo un ruolo fondamentale. Bloccano il virus o nella peggiore delle ipotesi ne riducono la trasmissione e questo fa si' che chi si infetta non riporta gravi danni". Le Foche non vede al momento motivi di allarme sulla tenuta della rete ospedaliera: "Si', e' vero, entrano piu' pazienti ma altrettanti vengono dimessi in buona salute. La situazione e' sotto controllo. Le uniche difficolta' riguardano le persone positive che devono restare in reparto in quanto non hanno abitazioni sicure dove trascorrere l'isolamento. Servono in questa fase degli alloggi alternativi in modo da non ridurre la disponibilita' dei posti letto che devono restare liberi".