Coronavirus, Rsa Toscana: 1.100 contagi. E' allarme, il governo invia i Nas

Il Coronavirus fa paura. Il numero dei contagi è salito alle stelle e la situazione negli ospedali è al limite. Il grido dell'ordine dei medici: "Situazione drammatica, serve il lockdown totale", è emblematico del momento drammatico che sta vivendo l'Italia. Tra le varie preoccupazioni, torna in primo piano quella delle Rsa, le strutture per anziani sono ancora una volta in grave emergenza. Oltre 1.100 anziani - si legge sul Giornale - sono risultati positivi nelle Rsa della Toscana. L'assessora al Sociale della Regione Toscana, Serena Spinelli, che sta lavorando su questo tema di concerto con l’assessore al Diritto alla salute, Simone Bezzini, analizza la situazione: "I dati che ci arrivano dalle Rsa ci preoccupano. Su questo tema abbiamo concentrato la nostra attenzione fin dall'inizio. Stiamo lavorando con tutti gli attori del sistema, al fine di varare un piano complessivo che consenta una più certa separazione tra ospiti positivi e negativi".

Oggi - si legge sul Corriere della Sera - il ministero della Salute invierà una circolare a tutte le Regioni per chiedere loro di intensificare i controlli sul rispetto delle linee guida che, proprio sulle Rsa, sono state preparate dall’Istituto superiore di sanità. E in aggiunta ha già allertato i Nas, i nuclei dei carabinieri specializzati sui temi della sanità. Le linee guida dettano una serie di regole, in tutto sono quasi 80, che le Rsa devono rispettare non solo per visite esterne, limitandosi agli ingressi programmati e per non più di mezz’ora, mantenendo distanziamento e mascherine anche una volta all’interno, ma anche per i controlli sul personale interno che, nella stragrande maggioranza dei casi, entra ed esce ogni giorno dalla struttura.