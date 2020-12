Coronavirus in Italia, 18.040 positivi e 505 vittime. Superati i due milioni di casi

Sono 18.040 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 505. I tamponi effettuati sono stati 193.777 (+18mila rispetto a mercoledì) e il tasso di positività si attesta al 9,3% (ieri 8,3%). Complessivamente sono stati superati i due milioni di casi da inizio epidemia: 2.009.317 secondo i dati ufficiali del ministero della Salute.

Le persone guarite o dimesse oggi sono 22.718 (ieri 20.494) per un totale di 1.344.785, mentre il numero dei malati attuali scende di altre 5.184 unita' (ieri -7.139) ed e' pari a 593.632. E cosi' dallo scorso febbraio in Italia almeno 2.009.317 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus. Continua a farsi piu' leggera la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti ricoverati con sintomi sono 476 in meno (ieri -402) per un totale di 24.070, mentre quelli che si trovano in terapia intensiva sono 2589, dunque -35 (ieri -63). L'isolamento domiciliare riguarda 566.973 persone.

Nell'ambito dei nuovi casi di contagio, e' sempre il Veneto la regione che spicca con piu' casi (3837). A seguire ci sono la Lombardia (2656 casi), Emilia Romagna (1692), Lazio (1519) e Puglia (1458).