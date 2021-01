Covid: 15.774 nuovi casi, 507 morti, calano intensive (165) e ricoveri (187)

Sono 15.774 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 507 i nuovi decessi, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Sono 175.429 i tamponi effettuati, con un tasso di positività che scende quindi al 9%. In totale, il numero di morti per coronavirus in Italia da inizio pandemia ha superato quota 80mila.

Coronavirus, i dati di oggi 13 gennaio

Sono 15.774 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto ai 14.242 di ieri, ma con 175.429 tamponi, 34mila in più. Tanto che il tasso di positività cala dal 10,05% di ieri a 8,99%. Ancora tanti i decessi, 507, anche se meno di ieri quando erano stati 626. Le vittime totali dall'inizio dell'epidemia superano quota 80mila, e sono 80.326.

Dopo giorni di altalena, segnali incoraggianti dai ricoveri: le terapie intensive calano di 57 unità (ieri -6), con 165 ingressi del giorno, e sono ora 2.579 in tutto. Anche i ricoveri ordinari sono 187 di meno (ieri +109), per un totale di 23.525. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Covid, Friuli Venezia Giulia: 467 nuovi contagi, calano i ricoveri

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.281 tamponi molecolari sono stati rilevati 467 nuovi contagi ai quali si aggiungono 79 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 7,5%. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sono inoltre 6.020 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 391 nuovi casi (6,5%). I decessi registrati sono 22, ai quali si aggiungono 9 morti pregresse afferenti al periodo tra il 9 e il 31 dicembre 2020.

Coronavirus Calabria, 283 nuovi casi nelle ultime 24 ore

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 449.634 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 470.340 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 27.736 (+283 rispetto a ieri), quelle negative 421.898. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

Covid, nel Lazio 1.612 casi e 41 decessi

Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+475) si registrano 1.612 casi positivi (+231) e 41 decessi (-1). Superata quota 100 mila guariti (+1.935). Lo rende noto l'assessore regionale Alessio D'Amato, che commenta: "Diminuiscono i decessi e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 11% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma citta’ tornano a quota 700".