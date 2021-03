Covid,16mila casi e 529 morti. Positività giù,la variante inglese sfiora l'87%

Covid, 16mila casi e 529 morti: variante inglese sfiora 87%, brasiliana al 4%

Ancora in crescita le vittime in Italia, ma il tasso di positività si abbassa al 5,3% assieme, dopo settimane, al numero dei ricoverati in terapia intensiva. Il numero dei morti è salito a 529 nelle ultime 24 ore contro i 417 registrati per un totale di 108.879. I nuovi casi sono 16.017, cioè 3.561.012 dall'inizio della pandemia. In discesa il numero dei pazienti in rianimazione: 5 in meno di ieri per un totale di 3.716 letti pieni. Il saldo degli ingressi del giorno è di 269. Mentre cresce ancora il dato dei ricoverati, con 68 posti occupati in più e 29.231 in totale. Secondo l'Agenas la percentuale dei posti letto in rianimazione da pazienti Covid-19 è al 41% (+1%), a fronte di una soglia critica fissata al 30%, mentre la percentuale di posti letto in area non critica occupata da pazienti Covid-19 è al 44% (+1%), con la soglia critica al 40%.

La variante inglese sfiora l'87% (86,7%), al 18 marzo scorso, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%, mentre per la variante brasiliana la prevalenza si registra del 4,0% (0%-32,0%), mentre le altre monitorate sotto lo 0,5%.

E' quanto registrato dalla nuova indagine dell'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Sempre a proposito, invece, dell'ultimo bollettino sull'andamento della pandemia in Italia, sono 3.161 in meno gli attuali positivi al Covid-19 in Italia, 562.832 in totale.

18.687 i guariti nelle ultime 24, cioè 2.889.301 nel complesso. Da Nord a Sud, la regione con più positivi oggi è la Lombardia con 3.271, secondo il Piemonte con 1.861 nuovi casi, terzo il Lazio con 1.593 contagi.