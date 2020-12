Covid: 17.572 nuovi casi, 680 morti, ricoveri giù anche nelle intensive (199)

Coronavirus, dati di oggi 16 dicembre

In aumento i nuovi casi di Covid in Italia: 17.572 oggi, contro i 14.844 di ieri, ma con quasi 200mila tamponi (per l'esattezza 199.489), 38mila più di ieri. Tanto che il rapporto positivi-tamponi è ancora in lieve calo, dal 9,1% di ieri all’8,8% di oggi.

Sempre alto il numero dei decessi, 680 oggi (ieri 846), per un totale di 66.537 vittime dall’inizio dell’epidemia. Si conferma il lento calo dei ricoveri: quelli ordinari sono 445 in meno (ieri -423), 26.897 totali, mentre le terapie intensive calano di altre 77 unità (ieri -92), e sono ora 2.926 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

A trainare l'aumento di contagi è sempre il Veneto (+3.817), seguito da Lombardia (+2.994), Puglia (+1.388), Emilia Romagna (+1.238) e Lazio (+1.220). Lombardia e Veneto, da sole, totalizzano oggi oltre un terzo di nuovi contagi. I casi totali sono 1.888.144. Forte crescita dei guariti, 34.495 (ieri 25.789), per un totale di 1.175.901. Per questo il numero delle persone attualmente positive è in netto calo: -17.607 (ieri -11.796), e scende a 645.706. Di questi, sono in isolamento domiciliare 615.883 pazienti, 17.085 meno di ieri.

Covid: in Lombardia 106 decessi, sempre meno i ricoverati

Sono 106 i decessi registrati dal bollettino regionale lombardo nelle ultime 24 ore. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-27) e nei reparti (-50). Il numero dei tamponi effettuati è 37.605 e 2.994 sono i nuovi positivi (7,9%). I guariti/dimessi sono 9.045. Dai 37.605 tamponi emergono 2.994 nuovi casi positivi (di cui 290 'debolmente positivi'). In terapia intensiva ora ci sono 629 persone, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.946. Il numero totale dei decessi sale a 24.097 (+106). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 737 di cui 293 a Milano città; Bergamo: 122; Brescia: 375; Como: 187; Cremona: 60; Lecco: 113; Lodi: 98; Mantova: 151; Monza e Brianza: 545; Pavia: 230; Sondrio: 60; Varese: 228.

Covid: oggi in Piemonte 1.215 contagi e 89 decessi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.215 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6,9 % dei 17.493 tamponi eseguiti. Dei 1.215 nuovi casi, gli asintomatici sono 558, pari al 45,9%. Il totale dei casi positivi diventa quindi 188.387, così suddivisi su base provinciale: 99.400 Torino, 26.074 Cuneo, 16.596 Alessandria, 14.659 Novara, 9.158 Asti, 7.097 Vercelli, 6.521 Biella, 6.302 Verbano Cusio Ossola, oltre a 997 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.583 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono 89, con il totale che è ora di 7.302 deceduti risultati positivi.

Covid: oggi in Piemonte 1.215 contagi e 89 decessi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.215 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6,9 % dei 17.493 tamponi eseguiti. Dei 1.215 nuovi casi, gli asintomatici sono 558, pari al 45,9%. Il totale dei casi positivi diventa quindi 188.387, così suddivisi su base provinciale: 99.400 Torino, 26.074 Cuneo, 16.596 Alessandria, 14.659 Novara, 9.158 Asti, 7.097 Vercelli, 6.521 Biella, 6.302 Verbano Cusio Ossola, oltre a 997 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.583 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono 89, con il totale che è ora di 7.302 deceduti risultati positivi

Covid: 23 morti e 405 nuovi casi in Sardegna

Sono 405 nuovi casi di Covid in Sardegna dove, nelle ultime 24 ore, si registrano anche 23 morti. Il numero delle decessi dall'inizio dell'emergenza sale a 623 e quello dei contagi a 27.142. Le vittime sono sette residenti della provincia di Sassari, cinque della Città Metropolitana di Cagliari, cinque del Sud Sardegna, tre della provincia di Nuoro, tre di quella di Oristano. In totale sono stati eseguiti 432.157 tamponi con un incremento di 5.601 test. Sono invece 550 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-20 rispetto al dato di ieri), mentre è di 57 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.877. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 10.819 (+224) pazienti guariti, più altri 216 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 27.142 casi positivi complessivamente accertati, 5.894 (+112) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.261 (+44) nel Sud Sardegna, 2.153 (+37) a Oristano, 5.416 (+144) a Nuoro, 9.418 (+68) a Sassari.

Covid: in Liguria 11 morti, 826 ricoverati e 275 nuovi casi

Sono altri 11 i decessi di persone positive al coronavirus registrati dall’ultimo bollettino diffuso dalla regione Liguria. Si tratta di uomini e donne tra i 56 e 92 anni, morti tra il 3 dicembre e oggi. Le vittime da inizio emergenza sono salite a 2.705. Scende il numero dei ricoverati: ad oggi ci sono 826 pazienti covid negli ospedali liguri, 13 in meno di ieri. Di questi, 71 sono in terapia intensiva. Sono invece 275 i nuovi positivi; nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.672 tamponi molecolari, 660.289 da inizio emergenza. Effettuati in un giorno anche 2.916 tamponi antigienici rapidi, 120.854 dal 2 novembre scorso.

Covid, Toscana: 489 nuovi casi, 47 i decessi

In Toscana sono 489 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 113.610 unità. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 489 casi odierni è di 49 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più). I guariti crescono dell’1,8% e raggiungono quota 95.290 (83,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.746.053, 12.190 in più rispetto a ieri, di cui il 4% positivo. Sono invece 3.808 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.569 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 15.035, -7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.303 (67 in meno rispetto a ieri), di cui 202 in terapia intensiva (12 in meno). Oggi si registrano 47 nuovi decessi: 22 uomini e 25 donne con un'età media di 81,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 7 a Firenze, 3 a Prato, 4 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 7 a Lucca, 6 a Pisa, 3 a Livorno, 10 a Arezzo, 1 a Grosseto, 2 residenti fuori Toscana.

Coronavirus, Alto Adige: 388 nuovi casi su oltre 5.900 test, 11 morti

In Alto Adige sono sempre molto alti i dati del contagio da Covid-19. I decessi registrati ieri sono stati 11. Le persone morte per coronavirus o ad esso riconducibile da inizio pandemia sono 668. Nelle ultime 24 ore le nuove positività sono state 388. L’azienda sanitaria scinde il dato: 285 casi sono emersi dall’analisi di 2.541 tamponi Pcr e 103 dai 3.383 test eseguiti ieri. Delle 156.374 persone sottoposte a tampone Pcr, 27.225 sono risultate positive (il primo caso di coronavirus in provincia di Bolzano risale al 24 febbraio 2020). In lieve calo i ricoveri sia nei normali reparti ospedalieri, 203 (5 in meno rispetto a ieri) che in terapia intensiva, 22 (2 in meno). I pazienti infetti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 145. Scende sotto quota 6.000 (5.894) il numero delle persone in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono 15.903, 250 nelle ultime 24 ore.

Covid, Veneto: 3.817 positivi e 77 morti

In Veneto sono 3.817 i nuovi positivi su un totale di 54.638 tamponi (tra rapidi e molecolari) fatti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei positivi sul numero di tamponi è pari al 6.98 per cento. I numeri sono stati forniti dal presidente della Regione, Luca Zaia nel quotidiano punto stampa. Si contano 77 morti nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’epidemia da Covid-19 i positivi sono stati 200.607 e i decessi complessivi sono stati 5.069. I ricoverati, ad oggi, ha spiegato Zaia, sono 3.317 di cui 2.945 in area non critica (-6) e 372 in terapia intensiva (-1).

Coronavirus: in Abruzzo, 257 nuovi casi e 12 decessi

Sono complessivamente 32630 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 257 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 94 anni). (Il totale risulta inferiore di 2 unità in quanto sono stati sottratti 2 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 10 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1084 (di età compresa tra 62 e 87 anni, 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo).

Covid: in Puglia 1388 nuovi casi e 44 decessi

Oggi n Puglia, su 10.188 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.388 casi positivi: 547 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 219 nella provincia BAT, 242 in provincia di Foggia, 142 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 44 decessi: 16 in provincia di Bari,15 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, un residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 920.849 test, 21.132 sono i pazienti guariti. 52.850 sono i casi attualmente positivi.

Covid, in Campania 900 casi su 14.757 tamponi e 34 decessi

Sono 900 i nuovi casi di Covid 19 in Campania, di cui 815 asintomatici e 85 sentomatici, su 14.757 tamponi. Il dato è dell'Unità di crisi della regione, e porta il totale positivi a 176.600 su un totale tamponi pari a 1.844.893. I deceduti sono 34, di cui 10 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 in precedenza ma registrati ieri​, e portano il totale dall'inizio della pandemia a 2.424. I guariti sono 2.904, e portano il totale a 85.972. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 124; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli messi a disposizione da provati, ne sono occupati 1.701.

Covid, Lazio: 1.220 casi e 40 morti

Cresce, seppur lievemente, il numero dei nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su quasi 16mila tamponi, si registrano 1.220 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.159 su oltre 15mila tamponi eseguiti. Si dimezza, invece, il numero dei decessi: sono infatti 40 a fronte degli 83 di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 4.134: "un record", sottolinea D'Amato.