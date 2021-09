Covid, 17 regioni a rischio moderato, 4 basso. Rt sotto l'1. Prevale la Delta

Covid, bozza Iss: 17 regioni sono a rischio moderato, 4 basso

"Diciassette Regioni risultano classificate a rischio moderato". E' quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell'epidemia dell'Iss. Si tratta di Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, e le province autonome di Trento e Bolzano. "Risultano classificate a rischio basso" Sardegna, Umbria, Toscana e Valle d'Aosta.

Indice Rt a 0,97. Sotto l'1 per la prima volta dal 16 luglio

Nel periodo 11 - 24 agosto 2021, risulta dalla bozza iss, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,92- 1,01), prossimo alla soglia epidemica e in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,01). Si osserva una lieve diminuzione anche dell'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=1 (0,97-1.04) al 24/8/2021 contro Rt=1.04 (1.00-1.09) al 17/8/2021), pari alla soglia epidemica.

L'incidenza sale 74 casi ogni 100mila abitanti

In leggero aumento, stando alla bozza, si attesta l'incidenza settimanale a livello nazionale: 74 per 100.000 abitanti (23/08/2021-29/08/2021) contro i 71 per 100.000 abitanti (16/08/2021-22/08/2021). L'incidenza rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.

Terapie intensive: l'occupazione aumenta al 6%

Il tasso di occupazione in terapia intensiva e' in aumento al 6,0%, con il numero di persone ricoverate in aumento da 504 (24/08/2021) a 544 (31/08/2021). E' quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dll'Iss. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente al 7,3%. Il numero di persone ricoverate in queste aree e' in aumento da 4.036 (24/08/2021) a 4.252 (31/08/2021).

La variante Delta domina