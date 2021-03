Covid, 23.696 casi e 460 morti. Tasso di positività al 6,8%

Covid: i nuovi casi salgono a 23.696 e le vittime 460. Positività al 6,8%

Nuovo aumento dei casi di Covid-19 in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati 23.696 nelle ultime 24 ore. Lieve calo per il numero dei tamponi (349.472 a fronte dei 363.767 di ieri), con un tasso di positività che sale al 6,8% (dal 5,8% di ieri). I morti sono 460, lo stesso numero di ieri, per un totale di 106.799. I ricoverati con sintomi sono 28.424 (14 in meno di ieri), i pazienti in terpaia intensiva 3.620 (32 in più, con 260 ingressi del giorno).