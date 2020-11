Covid: 25.853 nuovi casi su 230mila tamponi, 722 morti, calano i ricoveri -264

25.853 nuovi casi su 230mila tamponi, resta alto il numeri delle vittime (+722) ma i ricoveri sono in calo (-264). Questi i dati appnea diffusi dal consueto bollettino quotidano del ministero della Sanità.

Abruzzo: 623 nuovi casi rispetto a ieri

Sono complessivamente 25.445 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri, secondo quanto comunica l'assessorato alla sanità, si registrano 623 nuovi casi (di età compresa tra 2 mesi e 100 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 97, di cui 21 in provincia dell'Aquila, 25 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti, 18 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 831 (di età compresa tra 70 e 92 anni, 4 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 7582 dimessi/guariti (+238 rispetto a ieri).

Liguria: 22 morti, 1.238 ricoveri e 460 nuovi casi

Ancora 22 persone positive al coronavirus decedute in Liguria. E' quanto riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Si tratta di persone tra i 51 e i 101 anni, morte tra il 7 e il 24 novembre. Le vittime da inizio emergenza sono salite a 2.308. In ospedale continua a scendere il numero dei ricoverati: ad oggi ci sono 1.238 pazienti covid nei nosocomi liguri, 62 in meno di ieri. Di questi 123 in terapia intensiva. I nuovi casi di positività al virus sono invece 460. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.831 tamponi, 578.449 da inizio emergenza.

Calabria: 335 nuovi casi, morti salgono a 250 (+7)

"In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 342.655 soggetti per un totale di3 50.996 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 14.859 (+335 rispetto a ieri), quelle negative 327.796". Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall'inizio dell'emergenza sono 250 (+7 rispetto a ieri).

Emilia Romagna: 2.130 nuovi positivi e 54 decessi

Sono 2.130 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.498 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, i positivi al coronavirus in Emilia Romagna. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende ulteriormente: oggi è dell’11,5%, rispetto al 12,7% di ieri. L'età media si attesa sui 45,7 anni. Dei nuovi contagiati, 1.110 sono asintomatici. Cinquantaquattro i nuovi decessi: i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 72.526 (1.183 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 69.514 (+1.137 rispetto a ieri, il 95,8%). Questi i principali dati del report regionale alle 12 di oggi: da inizio epidemia, in regione si contano 112.700 casi di covid e 5.493 decessi.