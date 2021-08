Covid, 3.190 nuovi casi e 23 morti. Tasso di positività al 3,8%

Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi casi di Coronavirus sono 3.190. Secondo quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute sulla situazione del contagio le vittime passano dai cinque di ieri ai 23 nelle ultime 24 ore. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 83.223, contro i 167.761 di ieri. Il tasso di positività è del 3,8 %, in aumento rispetto al 3,2% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 249, 19 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 25. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono .070, 116 in più rispetto a ieri. Infine, il numero dei positivi attuali è di 93.017, in calo rispetto ai 91.350 di 24 ore fa.