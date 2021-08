Covid, 5.273 nuovi casi e 54 morti. Il tasso di positività scende al 2,2%

Covid, bollettino 17 agosto: cala il tasso di posività in Italia. Ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute sono 5.273 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.599 rispetto a ieri. Il numero di tamponi e test è oggi pari a 238.073, contro gli appena 74.021 di ieri, il che fa sì che l'indice di positività scende sensibilmente dal 5% di ieri al 2,2% di oggi. Il numero di morti è oggi di 54 rispetto a ieri, portando a 128.510 il totale di vittime registrate finora in Italia dall'inizio dell'epidemia. Il numero di attualmente positivi è 129.116, mentre quello delle persone in isolamento domiciliare è 125.221. Quanto ai ricoveri, oggi si registrano 138 unità in più, ma con un decremento di 34 rispetto al dato di ieri, per un totale al momento di 3.472 pazienti nei reparti ordinari. In terapia intensiva sono ricoverati in 423 (+19 su ieri), con 49 ingressi giornalieri (ieri 32). I dimessi guariti sono finora 4.191.980.