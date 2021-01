Covid, 8.824 nuovi casi e 377 morti nelle ultime 24 ore con 158mila tamponi

Sono 8.824 i nuovi casi e 377 i decessi nelle ultime 24 ore Italia, con 158mila tamponi effettuati. Sono 41 i nuovi ingressi in terapia intensiva e 127 i nuovi ricoveri. Così il bollettino quotidiani sullo stato della pandemia da coronavirus in Italia nelle ultimi 24 ore.

Marche, 709 pazienti in ospedali; 85 in terapie intensive

Continua a essere stabile il numero dei pazienti ‘Covid-19’ assistiti negli ospedali delle Marche: sono complessivamente 709, 4 meno di ieri, dei quali 676, 3 in più di ieri, ricoverati nei reparti e 33 (-7) nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive sono assistite 85 persone, 2 in più rispetto al giorno precedente: 29 (+1) a Pesaro, 18 a Torrette, tra i quali uno nella pediatria, 13 (+1) a Jesi, 12 al Covid Hospital di Civitanova Marche, 5 a Fermo e 8 a San Benedetto del Tronto. Nelle aree di semi-intensiva sono assistite 161 persone, 2 più di ieri. Gli altri 430 pazienti sono ricoverati in reparti non intensivi.

Veneto, nuovi contagi sotto i 1000, ma altri 47 decessi

Buona notizia sul fronte dei contagi da coronavirus in Veneto. Per la prima volta, dopo diversi mesi, il numero dei nuovi contagi nelle 24 ore scende sotto quota mille. I dati forniti dalla Regione Veneto parlano di 998 casi. Sale, invece, di 47 il numero dei decessi registrati da ieri, numero che porta il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza ad oggi a superare la soglia psicologica degli 8mila (8.025 per la precisione).

Covid: in Abruzzo 107 nuovi casi rispetto a ieri

Sono complessivamente 39.422 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Rispetto a ieri sono 107 i nuovi casi (di età compresa tra 2 e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 10, di cui 4 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 1333 (di età compresa tra 40 e 97 anni, 3 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Covid: in Puglia 403 nuovi casi e 26 decessi

Oggi in Puglia sono stati registrati 3.065 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 403 casi positivi: 175 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia di Barletta, Andria,Trani , 117 in provincia di Foggia, 62 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto; 4 casi di residenti fuori regione e uno di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati inoltre registrati 26 decessi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, uno in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.184.798 test, 51.443 sono i pazienti guariti e 55512 sono i casi attualmente positivi.

Covid: Toscana, 345 nuovi casi; 22 i decessi

Sono 345 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 128.197 unità. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 345 nuovi positivi odierni è di 49 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 14% ha 80 anni o più. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 115.870 (90,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.057 tamponi molecolari e 1.837 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 2.651 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.333, +1,6% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 845 (29 in più rispetto a ieri, più 3,6%), 125 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 5,9%).Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 15 uomini e 7 donne con un'età media di 85,5 anni.