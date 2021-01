Covid, Aifa blocca cura sperimentale con adenosina del Gom di Reggio Calabria

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria aveva già depositato il "brevetto dopo la prima ondata di coronavirus sulla modalità di somministrazione dell’adenosina per via aerosolica al fine di contrastare il danno polmonare acuto legato al Covid-19" e, scrive Nursetime, "stava dando buoni risultati". L'Aifa, agenzia italiana del farmaco, ha però bloccato la cura, sostenendo che “in considerazione di un rapporto rischio/beneficio non definibile; si ritiene che a fronte dell’attuale disponibilità di alcune opzioni terapeutiche di provata efficacia lo studio proposto non possa essere autorizzato”.

Il progetto, nato nel mese di aprile, era sviluppato da Sebastiano Macheda, primario del reparto di Terapia intensiva del Gom e da Pierpaolo Correale, direttore del reparto di Oncologia.