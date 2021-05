Covid, Bassetti: "L'ok al mix di vaccini è importante per la terza dose"

"Sapere che, qualunque vaccino io abbia fatto prima, posso comunque andare a fare un altro vaccino e non cambia niente, anzi ho una buona risposta, penso sia importante".

Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, commenta all'Adnkronos Salute uno studio britannico che attesta la sicurezza del mix AstraZeneca-Pfizer per la prima e la seconda dose.

"Io ero uno molto cauto su questo - ricorda Bassetti - Infatti avevo detto 'non mischierei i vaccini', invece hanno mischiato e direi che hanno dimostrato che si possono mischiare. Mi pare un bel messaggio - sottolinea - non tanto per oggi quando alla fine le persone prendono il medesimo vaccino perché è inserito in un percorso, quanto per il futuro, cioè fondamentalmente per la terza dose che faremo a novembre-dicembre-gennaio".