Covid, bollettino 14 luglio: 2.153 casi, 23 morti e tasso di positività all'1%

Ancora in netto aumento la curva epidemica in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute i nuovi casi sono 2.153, mai così tanti dal 6 giugno, contro i 1.534 di ieri e soprattutto i 1.010 di mercoledì scorso. In una settimana i casi sono più che raddoppiati. Con 210.599 tamponi, 18mila più di ieri, ma il tasso di positività è comunque in crescita dall0 0,8% all'1%.

Mentre i decessi sono 23, tre in più di ieri, per un totale di 127.831 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in discesa i ricoveri, che non risentono della crescita dei contagi: le terapie intensive sono 6 in meno (ieri -1) con 7 ingressi del giorno, e scendono a 151, mentre i ricoveri ordinari sono 20 in meno (ieri -21), 1.108 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 420 nuovi positivi; seguono Sicilia (+288), Veneto (+261), Lazio (+208) e Campania (+188). I casi totali salgono così a 4.275.846. I guariti sono 1.079 (ieri 1.287), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.106.315. Gli attualmente positivi aumentano di 1.051 unità e sono 41.700 in tutto, di cui 40.441 in isolamento domiciliare.