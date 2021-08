Covid, bollettino 26 agosto: 7221 nuovi casi e 43 morti. Positività al 3,2%

Covid. in discesa i nuovi casi a 7.221 (-327). I decessi sono 43 (-16). Il tasso di positività sale a 3,2%

Il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia si attesta quindi in discesa dai 7.548 di ieri. Il numero di tamponi è stato di 220.872 (circa 24mila meno di ieri). Anche i morti sono in calo, ieri 59 , oggi 26 agosto 43, portando a 128.957 il totale delle vittime finora in Italia dall'inizio dell'epidemia. Quanto ai ricoveri, lieve incremento nei reparti ordinari, 36 unità (sono 4.059 contro i 4.023 di ieri), sostanzialmente stabili le terapie intensive (sono 503, con +4 su ieri), con 38 ingressi giornalieri (ieri 34). Gli attualmente positivi in Italia sono 137.057 (ieri 135.724); le persone in isolamento domiciliare 132.495 (ieri 131.202); i dimessi guariti sono finora 4.243.597; il totale di persone testate è al momento 32.268.573; il numero totale di tamponi effettuati - tra quelli processati con test molecolare e quelli con test antigenico rapido - è pari a 82.836.243.