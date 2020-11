Covid: quasi 33mila nuovi contagi, +110 terapie intensive e 623 morti

I nuovi dati del ministero della Salute registrano 32.961 nuovi contagi a fronte di 225.640 tamponi. I morti in un giorno sono 623. Le terapie intensive aumentano di 110 unità (ora sono 3.081), mentre i ricoveri ordinari salgono di 811 (in totale sono 29.444). Il rapporto positivi/tamponi è al 14,6%. Per l'Iss la situazione della pandemia è in netto peggioramento, indice Rt sopra 1,7.

Covid Sicilia: oggi 27 morti e 1.487 casi, 9.839 i tamponi

Sono 27 i nuovi decessi da coronavirus in Sicilia, e 1.487 i nuovi contagi, per un totale di 23.564 attuali positivi. I guariti /dimessi sono 728. I nuovi tamponi sono 9.839; le terapie intensive sono in tutto 202.

Covid: Liguria, 1102 nuovi casi, 33 morti e 1413 in ospedale

In Liguria sono 33 i nuovi decessi di persone positive al coronavirus registrati nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Si tratta di uomini e donne, tra i 50 e i 97 anni, morte tra il 27 ottobre e il 10 novembre. I nuovi casi di positività nella regione sono 1102, mentre sono stati 6922 i tamponi effettuati nelle ultime 24, 503.245 da inizio emergenza. In ospedale sono 1413 i ricoverati, 6 in più di ieri. Di questi, 98 sono in terapia intensiva.

Coronavirus, Lombardia

Oggi in Lombardia si sono registrati 8.180 casi di coronavirus e 152 morti. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi sono stati 18.723. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 52.712, in totale 3.377.673. Ieri, a fronte di 47.194 tamponi, c'erano stati 10.955 positivi e 129 morti.

Oggi nel Milanese ci sono stati 3.148 casi di coronavirus, di cui 1.149 nel capoluogo. Ieri nella Città metropolitana c'erano stati 3.336 casi, di cui 1.339 a Milano. Tra le altre province lombarde, i numeri più alti si registrano a Como con 958 casi, a Varese con 943, a Monza e Brianza con 854 e a Brescia con 576. Poi ci sono stati 385 positivi a Pavia, 248 a Mantova, 243 a Lecco, 193 a Cremona, 168 a Bergamo, 131 a Lodi e 63 a Sondrio.

Covid, Abruzzo: 662 nuovi casi e 16 decessi

Sono complessivamente 16550 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 662 nuovi casi (di età compresa tra 8 mesi e 99 anni). Dei nuovi casi, 392 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 93, di cui 28 in provincia dell’Aquila, 13 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti, 29 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 16 nuovi casi e sale a 644 (di età compresa tra 60 e 100 anni, 7 in provincia di Chieti, 6 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4956 dimessi/guariti (+124 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10950 (+522 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 328068 test (+4223 rispetto a ieri). 546 pazienti (+16 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 51 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10353 (+501 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 5064 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+261 rispetto a ieri), 3227 in provincia di Chieti (+121), 3632 in provincia di Pescara (+98), 4299 in provincia di Teramo (+190), 160 fuori regione (+7) e 168 (-15) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Covid, Toscana: 2.507 nuovi casi e 53 decessi

In Toscana sono 69.920 i casi di positività al Coronavirus, 2.507 in più rispetto a ieri (2.036 identificati in corso di tracciamento e 471 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,5% e raggiungono quota 20.319 (29,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.259.794, 17.821 in più rispetto a ieri. Sono 9.150 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 27,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.659 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 47.900, +3,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.874 (50 in più rispetto a ieri), di cui 246 in terapia intensiva (4 in più). Purtroppo, oggi si registrano 53 nuovi decessi: 29 uomini e 24 donne con un'età media di 81,8 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

L'età media dei 2.507 casi odierni è di 48 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più). Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio. La Toscana si trova al 7° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.875 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.649 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 2.340 casi x100.000 abitanti, Pisa con 2.327, Firenze con 2.026, la più bassa Grosseto con 999.

Covid, Alto Adige: 9 decessi e 386 nuovi casi su 2.658 tamponi

Con 9 nuovi decessi legati al Covid-19 oggi in Alto Adige si registra un pesante bilancio. Le persone morte con tampone positivo salgono complessivamente a 359. In provincia di Bolzano, dove da sabato scatterà un lockdown di due settimane molto simile a quello della scorsa primavera (scuole chiuse e attività produttive ridotte), i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 386 su 2.658 tamponi esaminati. In totale su 133.275 persone sottoposte al test, 14.470 sono risultate positive al coronavirus. I pazienti covid ricoverati sono 464, 331 si trovano nei normali reparti ospedalieri, 96 presso strutture private convenzionate e 37 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 8.109. Le persone guarite sono 5.225, 155 in più di ieri.

Covid, in Basilicata 189 nuovi contagi e 3 decessi

Netto calo di contagi di coronavirus in Basilicata. 189 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 264 di lunedì, a fronte di 1456 tamponi processati . Una ventina di casi si riferiscono a cittadini residenti fuori regione. E' quanto fa sapere la Giunta regionale. Quattro in totale le persone guarite e tre quelle decedute. Stabile il numero di ricoverati negli ospedali, pari a 152, di cui diciannove nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera.

Covid: Veneto, 3.082 nuovi contagi, 46 decessi in 24 ore

Sono 3082 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, 87.337 in totale dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Sfiora quota 1800 il numero totale dei ricoverati (1773 ricoverai, più 77 da ieri) mentre rallenta la crescita delle terapie intensive (216 posti letto occupati, +6). Pesante il dato dei decessi: 46 nelle ultime 24 ore per un totale di 2689 dal 21 febbraio ad oggi.

Coronavirus Lazio

Oggi nel Lazio, "su oltre 26mila tamponi (-2.767), si registrano 2.479 casi positivi (-129) e 174 sono recuperi di notifiche arretrate in particolare nella Asl di Rieti e Asl Roma 5; 38 i decessi (+2) e 447 i guariti (+190). Il rapporto tra positivi e i tamponi è a 9,3%". Lo evidenzia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino odierno dell'Unità di crisi regionale. "Sono 2.913 i ricoveri (+128) e 255 in terapia intensiva (-2)", aggiunge.

"Nella Asl Roma 1 sono 447 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinquantasette sono ricoveri. Si registrano 7 decessi di 61, 63, 66, 67, 78, 87 e 89 anni con patologie - continua l'assessore - Nella Asl Roma 2 sono 453 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centonovantasei i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano 6 decessi di 61, 66, 70, 71, 83 e 92 anni con patologie".

"Nella Asl Roma 3 sono 195 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 8 decessi di 49, 76, 77, 77, 78, 79, 80, 87 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 65 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto - prosegue D'Amato - Nella Asl Roma 5 sono 384 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi di 65 e 74 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 201 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 7 decessi di 58, 71, 73, 80, 82, 83 e 89 anni con patologie".

"Nelle province si registrano 734 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24 ore" riferisce D'Amato. "Nella Asl di Latina sono 121 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso in un paziente di 73 anni con patologie - prosegue D'Amato - Nella Asl di Frosinone si segnalano 275 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 167 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venticinque i casi con link a casa di riposo Villa Serena di Montefiascone dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano cinque decessi in pazienti di 74, 87, 88, 92 e 99 anni con patologie". "Nella Asl di Rieti si registrano 171 casi (dovuti in gran parte ad un recupero di notifiche) e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 65 e 67 anni con patologie", conclude l'assessore.

Covid, Emilia-Romagna: 2.428 nuovi positivi e 31 decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 78.283 casi di positività, 2.428 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.670 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi dell’11,7%, l'età media è 46,2 anni. Gli asintomatici sono 1.292, 31 i decessi. I casi attivi a oggi sono 43.891 (2.111 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 41.597 (+2.052 rispetto a ieri), quasi il 95% del totale dei casi attivi.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 (+7 rispetto a ieri), 2.072 quelli in altri reparti Covid (+52). Questi i principali dati sul coronavirus registrati alle 12 di oggi in Emilia Romagna. Da inizio pandemia, i decessi sono stati 4876.

Su 1.292 asintomatici, 351 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 87 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 6 con gli screening sierologici, 15 tramite i test pre-ricovero. Per 833 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna vede Modena con 599 nuovi casi e Bologna con 527; a seguire Reggio Emilia (275), Ravenna (168), Ferrara (162), Rimini (153), Parma(135), Piacenza (117). Poi Imola (208), Cesena (44) e Forlì (40). Questi, dunque, i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Tra i 527 nuovi positivi al coronavirus registrati, nelle ultime 24 ore, in provincia di Bologna, 487 sono sporadici e 40 sono inseriti in focolai familiari. Due casi risultano importati da fuori regione, nessuno dall'estero. Lo rende noto l’Ausl del capoluogo emiliano. Sui 527 casi nel Bolognese, 142 hanno fatto il tampone per presenza di sintomi, 23 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 13 attraverso i test per le categorie più a rischio, 2 attraverso i test pre-ricovero, mentre per 347 nuovi positivi l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Covid, in Calabria 376 nuovi casi, morti salgono a 156 (+5)

"In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 304.484 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 307.611 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 8693 (+376 rispetto a ieri), quelle negative 295.791". Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall'inizio dell'emergenza sono 156 (+5 rispetto a ieri).

"Territorialmente - prosegue il bollettino regionale - dall’inizio dell’epidemia i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza casi attivi 1.907 ( 96 in reparto; 2 in terapia intensiva, 1809 in isolamento domiciliare); casi chiusi 693 (633 guariti, 60 deceduti). Catanzaro casi attivi 915 (70 in reparto; 11 in terapia intensiva; 834 in isolamento domiciliare); casi chiusi 419 (375 guariti, 44 deceduti). Crotone casi attivi 373 (24 in reparto; 349 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179 (173 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia casi attivi 192 (12 ricoverati, 180 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127 (119 guariti, 8 deceduti).Reggio Calabria casi attivi 2.483 (84 in reparto; 5 in terapia intensiva; 2.394 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1010 (973 guariti, 37 deceduti). Altra Regione o Stato estero casi attivi 267 (267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 41 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 98 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 78 , Catanzaro 84, Crotone 35, Vibo Valentia 13, Reggio Calabria 166. Altra Regione o Stato estero 0". Nel bollettino, infine, la Regione riferisce che "dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 159. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile".