Covid, bozza Iss: 19 regioni a rischio moderato. Rt nazionale superiore a 1

E' all'esame l'andamento settimanale dei contagi da Covid-19. Dalla bozza di monitoraggio dell'Iss insieme al ministero della Salute, ora all'esame della cabina di regia, si apprende che 19 sono le regioni e province autonome a rischio moderato e due (Basilicata e Valle D'Aosta) a rischio basso. Quindici regioni e province autonome riportano allerte di resilienza.

Covid, bozza Iss: Rt sopra 1 in 16 Regioni

L'indice Rt è sopra 1 in gran parte delle regioni italiane, dopo essere salito a livello nazionale a 1,26, prima volta sopra la soglia della crescita epidemica da 4 mesi. Sono 16 le Regioni con Rt superiore a 1, con la Sardegna che registra addirittura un indice di 2,24. Le altre sono Abruzzo (1,27), Campania (1,26), Emilia Romagna (1,35), Friuli Venezia Giulia (1,24), Lazio (1,18), Liguria (1,45), Lombardia (1,34), Marche (1,46), Piemonte (1,27), Provincia di Bolzano (1,24), Provincia di Trento (1,04), Puglia (1,22), Sicilia (1,18), Toscana (1,43), Veneto (1,67).

Variante Delta

La circolazione della variante Delta è in aumento ed è ormai prevalente in Italia. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto, si apprende, è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi.

Colori regioni: l'Italia resta bianca, 4 regioni evitano il giallo

Dopo i nuovi parametri per i colori delle regioni, annunciati ieri 22 luglio post Cdm dal premier Draghi e dal ministro Speranza in conferenza stampa, l'Italia si guadagna almeno un'altra settimana in zona bianca. In base ai primi dati del consueto monitoraggio del venerdì della cabina di regia, da cui discendono le ordinanze del ministro Speranza sugli spostamenti di fascia, non ci sono sovraccarichi ospedalieri, con intensive e ricoveri ordinari entrambi al 2% di occupazione a livello nazionale, e nessuna regione si avvicina alle soglie rispettivamente del 10% e 15% fissate per lasciare la zona bianca e finire in giallo. Cosa che invece sarebbe capitata a 4 regioni, che con i dati dell'incidenza schizzata oltre i 50 casi per centomila, il "vecchio" parametro utilizzato, avrebbero dovuto salutare la zona bianca. Si tratta di Sardegna (incidenza 82,8 per centomila), Veneto (68,9), Lazio (68,8) e Sicilia (64,9). Con la Toscana che si avvicina alla soglia con 49,2. Ma i ricoveri, come detto, sono ancora lontani dalle soglie di rischio: se con oltre il 10% di intensive occupate si va in giallo, la Sardegna ha un'occupazione dell'1,9%, il Veneto dell'1%, il Lazio del 3,1%, la Sicilia del 3,4%.

