Covid, dal 26/4 tornano le zone gialle e i ristoranti apriranno anche la sera

Sono state prese importanti decisioni durante l'ultima cabina di regia del Governo, che si è conclusa poco fa. Riapertura in zona gialla delle attività di ristorazione e delle attività culturali e sportive a basso contagio a partire dal 26 aprile. I ristoranti che fanno servizio all'aperto potranno restare aperti anche la sera. Le misure che il governo si appresta a varare dovrebbero prevedere inoltre un mantenimento del coprifuoco alle ore 22 e "se dovesse essere così vorrebbe dire che la proposta delle Regioni trova successo" spiega il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliamo Fedriga a Sky Tg24.

"Abbiamo proposto che in un periodo sperimentale si apra a tutte le attività che si possono svolgere all'aperto, dove si riduce drasticamente la possibilità di contagio, e dobbiamo approfittarne nella bella stagione per dare ossigeno a certe categorie, ma anche per ridurre lo stesso contagio", ha concluso il presidente leghista della Regione Friuli Venezia Giulia.

Covid, da 26 aprile tornano zone gialle ma saranno "rafforzate"

Dal prossimo 26 aprile torneranno in Italia le zona gialle, sulla base dei dati regionali. Si tratterebbe però, spiegano fonti di governo, di una zona gialla "rafforzata", con la possibilità di svolgere le attività sportive e di ristorazione, ma solo all'aperto. Inoltre, sempre dalla stessa date, verrà dato il via libera alla riapertura delle scuole in presenza, anche medie e superiori, tranne che nelle zone rosse.

Dalla stessa data dovrebbero essere consentiti gli sport all'aperto, mentre gli stabilimenti balneari e le piscine all'aperto dovrebbero riaprire il 15 maggio e il primo giugno dovrebbero riaprire al chiuso anche le palestre.