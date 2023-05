Covid, emergenza finita: il capo dell'Oms fa mea culpa, ma non si dimette

Covid, OMS: "Epidemia finita", ma Ghebreyesus, l’amico di Speranza, è stato un fallimento

L’epidemia di Covid-19 è ufficialmente finita, secondo l’OMS. In tre anni ha provocato venti milioni di vittime in tutto il mondo con 800 milioni di contagi e lo stravolgimento delle vite e delle economie mondiali. Come al solito noi siamo stati al primo posto: l’Italia ha gestito malissimo la pandemia e abbiamo infettato per primi l’Occidente.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, ha dichiarato: "All'inizio della pandemia, fuori dalla Cina c'erano circa 100 casi di Covid e non vi erano morti dichiarati. In tre anni il mondo si è capovolto: circa 7 milioni di morti sono stati riportati dall'Oms, ma noi sappiano che la stima è pari almeno a 20 milioni di morti. Il Covid è stato molto di più di una crisi sanitaria, ha causato sconvolgimenti economici, cancellando trilioni dal Pil e ha spinto milioni di persone nella povertà".

Ma il direttore generale non può fare a meno di ammettere –edulcorandole-le sue colpe: "Una delle maggiori tragedie è che il Covid non doveva andare in questo modo, ma a livello globale una mancanza di coordinamento, di equità e solidarietà ha significato che gli strumenti a disposizione non siano stati utilizzati efficacemente come avrebbero potuto e sono state perse vite che non dovevano essere perse. Ci impegniamo verso le generazioni future a non tornare indietro al vecchio schema di panico e trascuratezza che ha lasciato il mondo vulnerabile, ma andremo avanti con un impegno comune a fare fronte a minacce comuni con una risposta comune". Dopo una dichiarazione simile ci si aspetterebbe le dimissioni immediate. Ed invece niente.

Detto questo qualcuno ha fatto notare che in Italia il ministro Orazio Schillaci sta andando controcorrente con il mantenimento delle mascherine negli ospedali misurata varata, in vero, prima della dichiarazione, ma ora ci si aspetta una ulteriore normalizzazione. Ed ora però veniamo a Ghebreyesus che ha fatto un mea culpa ma sta ancora al suo posto prestigioso dopo che ha gestito, come lui stesso ha detto, in maniera disastrosa la pandemia.