Covid, età media delle vittime è di 80 anni. L'1,1% dei morti sotto i 50 anni

Si conferma alta l'eta' media delle vittime da Covid: 80 anni, di oltre 30 anni superiore all'eta' media dei malati in genere. E' quanto emerge dall'ultimo rilevamento dell'Istituto Superiore di Sanita', secondo cui solo l'1,1% dei deceduti aveva meno di 50 anni. Nel dettaglio, all'11 novembre sono 472 i morti under 50, dei 41.737 totali (1,1%). In particolare, 109 di questi avevano meno di 40 anni (72 uomini e 37 donne con eta' compresa tra 0 e 39 anni). Di 31 pazienti di eta' inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche; degli altri pazienti, 64 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali,

psichiatriche, diabete, obesita') e 14 non avevano diagnosticate patologie di rilievo. A proposito di patologie, si conferma anche la media di 3,5 malattie preesistenti per le vittime del virus. Complessivamente, 174 pazienti (3,3% del campione) presentavano 0 patologie, 682 (13,0%) presentavano 1 patologia, 988 (18,9%) presentavano 2 patologie e 3390 (64.8%) presentavano 3 o piu' patologie. Prima del ricovero in ospedale, il 21% dei pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi seguiva una terapia con ACE-inibitori e il 14% una terapia con Sartani (bloccanti del recettore per l'angiotensina). Nelle donne il numero medio di patologie osservate e' di 3,7, negli uomini di 3,4. I tempi mediani (in giorni) che trascorrono dall'insorgenza dei sintomi al decesso (12 giorni), dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale (5 giorni) e dal ricovero in ospedale al decesso (7 giorni). Il tempo intercorso dal ricovero in ospedale al decesso e' di 6 giorni piu' lungo in coloro che sono stati trasferiti in rianimazione rispetto a quelli che non sono stati trasferiti (12 giorni contro 6 giorni).