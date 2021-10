Covid, giudice dà torto a mamma No Vax: i figli devono vaccinarsi

VACCINO, GIUDICE PARMA DA' TORTO A MADRE NO VAX

Ok al vaccino ai figli anche se uno dei due genitori è contrario. È quanto ha stabilito il Tribunale civile di Parma. La vicenda ha inizio il 25 agosto e la racconta il sito di Sky Tg24. Il padre voleva sottoporre i due ragazzi minorenni a vaccinazione ma la madre si rifiutava di firmare il proprio consenso. Da qui la presentazione del ricorso urgente al Tribunale. L’udienza si è svolta il 29 settembre e il giudice ha ascoltato le ragioni dei due ragazzi insieme al padre e, separatamente, della madre. L’11 ottobre è arrivata la decisone del collegio giudiziale che ha permesso ai due giovani la somministrazione del vaccino anti-Covid senza il consenso di uno dei due genitori.

Per il giudice alla base della decisione c’è la motivazione per la quale le argomentazioni portate in tribunale dalla madre non abbiano prove scientifiche, in quanto si trattano di “teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica e in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale e internazionale”. Il collegio ha richiamato anche le decisioni dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali) e dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) che nella scorsa primavera hanno autorizzato la vaccinazione alla popolazione d’età superiore ai 12 anni. Proprio ieri Affaritaliani.it ha raccontato un caso simile: il rifiuto al vaccino per il figlio di una madre divorziata.