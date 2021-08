Covid, i dati settimanali: casi ancora in crescita (7,8%)

I nuovi casi Covid si attestano a 3.674 nelle ultime 24 ore, contro i 5664 di ieri e i 4200 di lunedì scorso. Ma il tasso di positività schizza al 5%

Si tratta di un accenno di calo condizionato dal post-Ferragosto: i tamponi sono infatti 74.021, 86mila meno di ieri e 26mila meno di sette giorni fa, che fa impennare la positività ben oltre il 3,5% scorso. I decessi sono 24 (ieri 19), per un totale di 128.456 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 20 in più (ieri +12) con 32 ingressi del giorno, e salgono a 404, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 172 unità (ieri +61), per un totale di 3.334. La pandemia registra una fase di leggera salita non attesa in agosto e che secondo gli esperti si lega alla variante Delta, i cui effetti "gravi" vengono contenuti dal vaccino. Nella settimana appena conclusasi le nuove positività sono state 44.335 contro le 41.097 dei sette giorni precedenti. La crescita è stata quindi del 7,8%, di poco inferiore alll’8,2% di quella precedente.