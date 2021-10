Covid, il vaccino Sputnik funziona: ma niente Green Pass per chi l'ha fatto

Funziona, ma non dà il Green Pass. Lo scrive il Fatto Quotidiano in riferimento al vaccino russo Sputnik V, citando un test condotto dall'Istituto Spallanzani di Roma nel quale "la totalità delle persone che hanno ricevuto Sputnik V hanno sviluppato gli anticorpi nei confronti del coronavirus SarsCov2. In particolare, una precedente indagine con il coinvolgimento di seimila persone (dalle quali è stato poi estratto il campione di mille) con un esame subito dopo la prima e la seconda dose aveva già dato esito positivo: nel 99,6% dei vaccinati è stata rilevata la risposta anticorpale".

Rezza: "Si valuta dose eterologa a vaccinati Sputnik e Sinovac"

"Il Consiglio superiore di sanita' aveva detto di considerare l'opportunita' di una dose aggiuntiva eterologa di vaccino anti-Covid a chi fosse stato vaccinato con vaccini come Sinovac o Sputnik, ma c'e' bisogno del pronunciamento di una agenzia regolatoria. Ad ogni modo, Sinovac e' comunque riconosciuto dall' Oms ma non Sputnik e dunque ci sono dei problemi da risolvere anche di tipo regolatorio. Anche questo aspetto e' in corso di valutazione". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.