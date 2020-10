Covid: in quarantena il premier polacco, positivo il n°1 degli 007 tedeschi

Il premier polacco Mateusz Morawiecki, è finito in quarantena dopo essere stato a contatto con un positivo al coronavirus. "Ho scoperto che venerdì ho avuto contatti con una persona che è risultata positiva al Covid-19. Quindi, seguendo le procedure sanitarie, mi metto in quarantena", ha riferito il capo del governo con un video sui social media, assicurando di essere "in contatto costante con i colleghi e il governo sta lavorando normalmente". È incerta la sua partecipazione al summit Ue dei capi di Stato e di governo di giovedì e venerdì a Bruxelles.

È risultato positivo al coronavirus il capo del servizio segreto 'interno' tedesco, Thomas Haldenwang. Come confermato dallo stesso Bundesamt fuer Verfassungsschutz (BfV, ufficio federale per la difesa della Costituzione) il risultato del tampone a cui si è sottoposto Haldenwang è arrivato lunedì. Il n.1 degli 007 tedeschi - che è stato nominato a capo dell'intelligence domestica della Germania due anni fa - è ora in quarantena domiciliare, ma continuerà a coordinare il lavoro dell'agenzia da casa. "L'attività del BfV è completamente al sicuro, dato che siamo preparati a questo tipo di evenienze", ha comunicato il Verfassungsschutz, che ha istituito sin dall'inizio della pandemia una apposita unità di crisi