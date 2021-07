Covid, in un giorno +1486 in Italia. E in Uk 96 decessi

Covid: casi ancora in crescita: sono 3558. 10 decessi. Ma positività giù

I casi in Italia continuano ad aumentare. Sono 3.558, +1486 rispetto a ieri. Un dato sul quale influisce però proporzionalmente il numero dei test effettuati: 218.705 contro gli 89.089 di ieri, tanto che la positività scende all'1,62% dal 2,3 di ieri. Il numero di morti è oggi pari a 10, tre in più rispetto a 24 ore fa, portando a 127.884 il numero di vittime dall'inizio dell'epidemia in Italia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Emerge l'ipotesi di una soglia per restare in zona bianca: sarebbe l'occupazione dei 15% per le terapie intensive e del 20% per i ricoveri. Il totale delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale in Italia è 27.581.936, il 51,07 % della popolazione over 12. Intanto la Francia registra 18mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, il 150% in più nel giro di una settimana.

In Regno Unito 96 decessi in un giorno: è la prima volta da marzo

Nel Regno Unito si sono registrati 96 morti per covid nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto dal 24 marzo, quando i morti furono 98. Dall'ultimo aggiornamento dei dati ufficiali risultano in aumento anche i nuovi casi di coronavirus, con un picco di 46.558 contagi in un giorno ( +40,7% rispetto a una settimana fa). Dati che arrivano a un giorno dal 19 luglio, data del "Freedom Day" che in Gran Bretagna ha segnato la fine delle restrizioni anti-Covid.

In Francia aumento record: +150% casi in una settimana

La Francia ha registrato 18mila nuovi casi di coronavirus in un giorno, un picco "mai visto" secondo il ministro della Salute Olivier Véran, secondo cui l'aumento è dovuto alla variante Delta. Dalla settimana scorsa quando si contavano meno di 7 mila casi, si registra un aumento della circolazione del virus pari al 150% in una settimana. Una cosa mai vista " con nessuna variante del Covid" sottolinea Véran.