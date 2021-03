Covid Italia, oggi 23.987 nuovi casi e 457 morti, positività al 6,8%

Rimangono pressocchè costanti i dati rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 23.987 positivi (ieri 23.696), con 5mila tamponi in più, 354.982. Il tasso di positività è invariato al 6,8%. I decessi giornalieri sono 457 (ieri 460), per un totale di 107.256. Mentre si conferma un rallentamento nella crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 8 in più (ieri +32) con 288 ingressi del giorno, e sono 3.628 in totale, mentre i ricoveri ordinari crescono di 48 unità (ieri -14), 28.472 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Inoltre il presidente dell'Iss Brusaferro afferma che "la curva nazionale si sta stabilizzando, c’è un rallentamento della crescita. Abbiamo i primi segnali di stabilizzazione oggi”.