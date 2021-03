Covid, la Ventura si cura senza tachipirina. Bassetti attacca. Chi ha ragione?

La rete si sta scatenando contro l’infettivologo Matteo Bassetti che ieri sera a Cartabianca ha attaccato Simona Ventura, rea di aver fatto cure, efficaci, senza seguire i protocolli indicati dal ministero che suggerivano l'uso della Tachipirina. Valeria S. scrive su Twitter: “Un velo PIETOSO su #Bassetti che letteralmente INSULTA Simona #Ventura perché ha OSATO CURARSI scoperta la positività al #COVID19 (naturalmente su consiglio medico). evidentemente per l’esimio gatekeeper la gente deve rimanere con la TACHIPIRINA. Questo è il peggiore”. SmordiRita invece twitta: “Caro professor #Bassetti, ho il vago sospetto che se la #Ventura si fosse affidata ai protocolli ministeriali:Tachipirina,vigile attesa e bere tanta acqua, non starebbe lì a raccontarla. Meno arroganza non guasterebbe”.