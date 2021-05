Covid, decessi 126. Positività all'1,5%. Superate 33 mln di vaccinazioni

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 3.738 (contro i 4.147 di ieri). Con 249.911 tamponi, 6 mila in più rispetto a ieri, il tasso di positività ritorna all'1,5% di due giorni fa dopo l'1,7% di ieri. In calo i decessi, 126 (ieri 171), per un totale di 125.919 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 64 in meno (ieri -72) con 41 ingressi del giorno, e scendono a 1.142 totali (a un passo dai 1.128 del 24 ottobre 2020), mentre i ricoveri ordinari calano di 515 unità (ieri -411), e sono 7.192. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Vaccini, superate 33 mln di somministrazioni

Sono 33.157.886 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 92,7% del totale di quelle consegnate, che sono finora 35.776.077. Nel dettaglio, 24.278.890 Pfizer-BioNTech, 3.371.357 Moderna, 7.402.080 Vaxzevria (AstraZeneca) e 723.750 Janssen (J&J). E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17:02 di oggi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 11.312.131, il 19,06% della popolazione.

Ema, richiamo con siero diverso sembra funzionare

"Ci sono due test in corso per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini diversi tra la prima e la seconda dose, in particolare in combinazione tra AstraZeneca e un vaccino mRna. Uno è in Gran Bretagna e l'altro in Spagna. Dai dati che ci arrivano sembrano che non ci siano problemi per quanto riguarda la sicurezza e sembra che questo metodo fornisca anche una robusta copertura immunitaria". Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, capo della strategia dei vaccini dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali.

ISS, Brusaferro: "Rt a 0.72, epidemia in decrescita"

"Rt a 0.72, epidemia in decrescita""L’Rt è a 0.72, quasi tutte le regioni sono sotto l’1 quindi l’epidemia è in fase di decrescita", così Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità nel corso della diretta di aggiornamento.