Covid, le vittime sono 258. Il tasso di positività sale al 3,6%

Anche oggi in aumento i casi di Covid registrati in Italia, sono 11.807 rispetto ai 10.385, con un numero di tamponi lievemente inferiore a quello di 24 ore fa: 324.640 contro 327.169, con un tasso di positività che sale al 3,6% (ieri era 3,2%). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Scende di poco il numero di morti nelle ultime 24 ore connessi con il coronavirus: sono 258 contro i 267 di ieri, per un totale di 122.263 dall'inizio della pandemia.

Cala la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 16.867, con un decremento di 653 unità rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 2.308 (-60), con 127 ingressi del giorno (-15). Le persone in isolamento domiciliare sono al momento 383.627, contro le 387.241 di ieri. Gli attualmente positivi sono 402.802 (-4.327); i dimessi e guariti sono 3.557.133 (+15.867). La regione con il maggior numero di nuovi positivi è oggi la Lombardia con +2.151, seguita dalla Campania con +1.503, dalla Sicilia con +1.202 e dal Lazio +1.007.