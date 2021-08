Covid, decine di migliaia di medici no vax in tutta Italia. E scattano i Daspo

Continuano i servizi interforze presso l'area archeologica del Colosseo, pianificati con apposita ordinanza del Questore così come deciso in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblicato in Prefettura. Gli agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale, nel corso dei servizi iniziati già dal 9 agosto scorso, hanno controllato complessivamente 410 persone di cui 6 sanzionate amministrativamente per la vendita di merce e prodotti alimentari non autorizzati mentre 37 persone sono state sanzionate per violazione del Regolamento di Polizia Urbana.

Daspo ai no vax in piazza

Una persona è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 12 comma 3 del D.lgs 286/1998 - per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono stati controllati 397 esercizi pubblici - 2 le sanzioni amministrative e 46 i sequestri amministrativi. Controllati 4 veicoli ed elevate 6 contestazioni al codice della strada. Ventisei i verbali di allontanamento per i quali sarà richiesta agli Uffici competenti l'emissione del Daspo Urbano.

Migliaia di medici non vaccinati in tutta Italia

Lo stesso accade anche a Milano, e tra i no vax in piazza ci sarebbero anche alcuni medici. Ma in generale In tutto il Paese si contano decine o anche centinaia di sospensioni per sanitari privi di vaccino. Secondo quanto scrive Repubblica, sarebbero diecimila solo in Lombardia e cinquemila in Veneto. "Potrebbero sembrare tante ma va tenuto sempre presente che solo nella sanità pubblica ci sono circa 600 mila dipendenti, ai quali vanno aggiunti i lavoratori del privato, grande e piccolo, e cioè dalle maxi cliniche del nord agli studi dentistici con due persone. Poi ci sono le Rsa, cioè le residenze per anziani e disabili", scrive Repubblica.