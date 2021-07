Covid, decessi 15. Il tasso di positività sale a 2,3%

Covid: i nuovi casi in Italia salgono a 5.696 casi. I morti scendono a 15, dai 24 di ieri. Aumenta il tasso di positività a 2,3% dall'1,9% del giorno precedente

I positivi al Covid giornalieri continuano a crescere, +1.174 rispetto ai 4.522 registrati il giorno precedente, 27 luglio. Il numero dei tamponi eseguiti sono sostanzialmente in linea con quelli delle 24 ore precedenti con 248.472 (+6.582). Il numero dei decessi totale dall'inizio della pandemia di sars-cov-2 ammonta a 128.010. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, per quanto concerne il dato dei ricoveri si apprende di 1.685 nei reparti di area medica con un incremento di 74 unità rispetto a ieri. Per le terapie intensive sono ricoverati 183 pazienti, un calo di 6 unità rispetto a ieri, con 9 ingressi del giorno.Il numero degli attualmente positivi in Italia è 74.161, con un incremento di 3.851 unità; il numero dei dimessi è 4.128.568 con un incremento di 1.827 unità. Il totale delle persone sottoposte a test Covid 19 dall'inizio della pandemia è di 30.794.194. La regione con più casi giornalieri è il Lazio con 772 nuovi positivi; segue la Lombardia (+720), la Toscana (+661), la Sicilia (+627) e il Veneto (+544).