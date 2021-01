Covid: oggi 13.331 casi e 488 morti, tasso di positività al 4,65%

Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle 24 ore, in lieve calo rispetto ai 13.633 di ieri. I decessi sono 488, in aumento invece (ieri 472). I tamponi sono 286.331, in aumento di 21.603 rispetto a ieri. Il tasso di positivita' scende a 4.65 dal 5,1% di ieri. Prosegue anche la riduzione dei ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri -28), con 144 ingressi del giorno (ieri 174), e scendono a 2.386, mentre i ricoveri ordinari calano di 288 unita' (ieri 354), portando il totale attuale a 21.403. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il numero totale di decessi dall'inizio dell'epidemia in Italia sale a 85.162. In aumento i guariti, oggi 16.062 (ieri pero' 27.676), per un totale di 1.871.189. La regione con piu' casi nelle 24 ore e' anche oggi la Lombardia, +1.535 (ieri +1.969), seguita da Emilia Romagna con +1.310 (ieri +1.347) e Lazio con +1.297 (ieri +1.142), quindi Sicilia con +1.158 (ieri +1.355), Campania con +1.150 (ieri +1.106), Veneto con +1.030 (ieri +1.198). I casi totali da inizio epidemia sono 2.455.185 (ieri 2.441.854). Il numero di persone attualmente positive e' di 498.834, in calo di 3.219 rispetto a ieri che pero' aveva registrato un -14.515. Di questi positivi, in isolamento domiciliare sono 475.045 (ieri 477.972).