Covid, Oms su missione a Wuhan: "Ipotesi sulle origini ancora aperte"

Origini Covid, Oms: "Team al lavoro su un rapporto di sintesi. Necessari altri studi e analisi"

"Sono state sollevate alcune domande sul fatto che alcune ipotesi" sulle origini del coronavirus Sars-CoV-2 "siano state scartate. Dopo aver parlato con alcuni componenti del team" che ha partecipato alla missione a Wuhan in Cina, "desidero confermare che tutte le ipotesi rimangono aperte e richiedono ulteriori analisi e studi. Alcuni di questi lavori" necessari "potrebbero non rientrare nel mandato e nello scopo di questa missione". A fare il punto è stato il direttore generale dell'Organizzazionemondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi 12 febbraio durante il briefing che si è tenuto a Ginevra, al quale hanno partecipato anche due esperti della missione Oms che si è conclusa nel gigante asiatico: Peter Ben Embarek, responsabile del team, e la virologa olandese Marion Koopmans.

"Abbiamo sempre detto che questa missione non avrebbe trovato tutte le risposte, ma - ha assicurato Tedros - ha aggiunto importanti informazioni che ci avvicinano alla comprensione delle origini del virus. La missione ha potuto accedere a una migliore comprensione dei primi giorni della pandemia e ha identificato aree per ulteriori analisie ricerche". Il team era composto da esperti provenienti da Australia, Danimarca, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Qatar, Federazione russa, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam. "E' stato un esercizio scientifico molto importante in circostanze molto difficili", ha sottolineato il Dg Oms, annunciando che ora "il team di esperti sta lavorando a un rapporto di sintesi che si spera venga pubblicato la prossima settimana. Mentre il report finale completo sarà pubblicato nelle prossime settimane. Attendiamo con impazienza di riceverli entrambi e verranno diffusi pubblicamente". L'intero team potrà parlarne in occasione di un punto stampa.