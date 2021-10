Covid, Pfizer chiede all'Fda di autorizzare vaccino a bambini fra 5 e 11 anni

Il gruppo farmaceutico Pfizer e la società BioNTech hanno chiesto alla Food and Drug Administration (Fda) statunitense di autorizzare l'uso in emergenza per i bambini fra 5 e 11 anni del vaccino anti-Covid che hanno sviluppato insieme.

Lo riportano diversi media americani fra cui Cnbc e il New York Times sottolineando che la somministrazione del siero in questa fascia di età può contribuire a proteggere 28 milioni di persone negli Stati Uniti. Il mese scorso Pfizer ha diffuso nuovi dati secondo i quali una doppia dose di 10 microgrammi, cioè una dose che è un terzo rispetto a quella utilizzata per gli adolescenti e gli adulti, è sicura e genera una risposta immunitaria "solida".

Questa doppia dose, sostiene Pfizer, è stata ben tollerata nei trial clinici e ha prodotto una risposta immunitaria e effetti collaterali paragonabili a quelli riscontrati nella fascia 16-25 anni.