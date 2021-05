Covid, Pfizer e Moderna: altro che 42 giorni. Palù: "Richiami ritardabili a.."

Vaccino Covid, Palù (Aifa): "Richiami Pfizer e Moderna ritardabili a 90 giorni"

"I richiami dei vaccini a mRna sono ritardabili fino a 90 giorni". A dirlo è Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, in audizione in commissione Sanità del Senato.

COVID: PALU' (AIFA), 'RITARDO RICHIAMO VACCINO MRNA PER MOTIVI SCIENTIFICI E PRATICI'

L'Agenzia italiana del farmaco "ha deciso di procrastinare la seconda dose" dei vaccini a mRna "sia per motivi scientifici che per esigenze pratiche", ha chiarito il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù. "Almeno quattro studi britannici - spiega - dimostrano l'efficacia dei vaccini con questi tempi" di somministrazione "ma anche la presenza di anticorpi che neutralizzano il virus al suo ingresso". "Ma per noi in Italia questa decisione è stata anche dettata da un motivo pratico - sottolinea - E' stato proprio il generale Figliuolo, dando una consistente accelerazione alla campagna vaccinale, a farci notare che spostando la seconda dose di 2 o 3 settimane avremmo avuto a disposizione tre milioni di dosi in più, da utilizzare per coprire la fascia più esposta che è quella fra 60 e 69 anni".