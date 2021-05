Covid, Pfizer: "Vaccinazione annuale è fondamentale, come per l'influenza"

"La vaccinazione continuativa oltre il 2021 e' fondamentale poiche' COVID-19 continua a diffondersi rapidamente in tutta Europa e nel mondo: piu' di un anno dopo, continuiamo ad accresce le conoscere sulla COVID-19 e stiamo lavorando per determinare se, analogamente all'influenza stagionale, la vaccinazione annuale possa fornire la protezione piu' duratura". Lo afferma in una nota Albert Bourla, Presidente e Amministratore delegato di Pfizer.

Riferendosi quindi alla firma del contratto con la Commissione europea per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi del vaccino per il periodo 2021-2023, il CEO e co-fondatore di BioNTech, Ugur Sahin, ha affermato che "ci sono prove crescenti che COVID-19 continuera' a rappresentare una sfida per la salute pubblica per anni.

Questo contratto con la Commissione europea - ha commentato - garantira' che dosi sufficienti di COMIRNATY siano disponibili per tutti i cittadini dell'UE nel 2022 e 2023". Con queste "dosi aggiuntive e i nostri continui investimenti in ricerca e sviluppo volti ad adattare il nostro vaccino per affrontare varianti nuove ed emergenti, continueremo ad avere un impatto significativo negli sforzi dell'UE per proteggere la salute pubblica", ha aggiunto. Pfizer e BioNTech, si legge nella nota delle aziende, sono impegnati nello sviluppo continuativo del vaccino, inclusa la valutazione di una potenziale dose di richiamo e una versione aggiornata del vaccino per affrontare potenziali varianti.