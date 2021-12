Covid, positivo a Omicron sul volo Roma-Alghero: 130 in quarantena preventiva

Allarme omicron in Sardegna. Un passeggero di rientro dall'Africa presente sul volo Roma-Alghero atterrato domenica in Sardegna è risultato positivo al covid. Solo tra alcuni giorni si potrà sapere con certezza se l'uomo, che ha fatto scalo in Olanda e a Fiumicino, sia effettivamente stato contagiato dalla variante omicron. Intanto, però, per i 130 passeggeri a bordo dell'aereo è scattata la quarantena preventiva, con tampone molecolare domani e poi tra dieci giorni. Se qualcuno di loro dovesse risultare positivo scatterà il tracciamento anche per i suoi contatti stretti.