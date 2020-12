Covid: scendono nuovi casi (12.756) e morti (499): boom di guariti (39.266)

Coronavirus: in Italia oggi 12.756 nuovi casi e 499 morti

Scendono oggi i casi nuovi di positività al Covid, 12.756 rispetto ai 14.842 di ieri. E scende anche il numero dei decessi delle ultime 24 ore, sono stati 499 quando ieri erano stati 634, per un totale di 61.739 dall'inizio dell'epidemia. 'Boom' di pazienti guariti o dimessi, altri 39.266 (ieri erano stati 25.497), per un totale di 997.895. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Si riduce il numero degli attuali positivi, -27010, per un totale di 710.515, mentre con i nuovi casi di oggi il totale delle persone colpite da coronavirus è di 1.757.394 unità. Sono invece stati 118.475 i tamponi processati per il coronavirus nelle ultime 24 ore, oltre 30 mila in meno di ieri. L'indice di positivita' è così salito al 10,7%, quando ieri era stato del 9,9%.

La regione con più casi è anche oggi il Veneto, con 2.427 contro i 3.145 di ieri, seguito dalla Campania con 1.361 (ieri 1.080) e poi Lazio, con 1.297 (ieri 1.501) e Lombardia 1.233 (ieri 1.656).

Covid, Lazio: 1.297 casi e 33 morti

Diminuiscono i nuovi casi positivi nel Lazio. "Oggi, su quasi 14mila tamponi, si registrano 1.297 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.501 su quasi 17mila tamponi eseguiti. Per quanto riguarda il numero dei decessi, rimane invariato a 33 rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.455.

Covid, in Campania 1361 casi, 43 morti e 2.869 guariti

In Campania sono 1.361 i nuovi casi di Covid 19 in 24 ore, di cui 1.194 asintomatici e 167 sintomatici su 15.872 tamponi. Il dato è dell'Unità di crisi della Regione, e porta il totale positivi a 168.794 su un totale tamponi pari a 1.737.112. I decessi sono 43, di cui 11 delle ultime 48 ore e 32 avvenuti in precedenza ma registrati ieri, e il totale deceduti sale a 2.107. I guariti sono 2.869, e portano il totale a 69.473. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 138, 2 in meno di ieri; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli privati, ne sono occupati 1.852.

Covid, Sicilia: oggi 34 morti e 753 contagi su 7.013 tamponi

E' di 34 morti il bilancio odierno delle vittime da coronavirus in Sicilia. I nuovi contagi sono 753, per un totale di 38.647 attuali positivi. I guariti/dimessi sono in aumento di 1.627, secondo quanto riferisce la protezione Civile. I nuovi tamponi sono 7.013. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono in tutto 198.

Covid, Basilicata: 37 nuovi contagi e 2 decessi

Scendono ancora i nuovi casi positivi al covid in Basilicata: 35 nelle ultime 24 ore, dall'analisi però di un numero ridotto di temponi, appena 367: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono decedute due persona residenti rispettivamente a Ruoti (Potenza) e a Matera. In un giorno sono guariti 95 pazienti (in totale sono ora 2.604). I lucani attualmente positivi sono 6.103 e di questi 5.964 sono in isolamento domiciliare. In totale, le vittime del coronavirus sono salite a 180. I ricoverati scendono a 139: solo 15 però sono in terapia intensiva (sei a Potenza e sette a Matera). Dall'inizio dell'emergenza sono stati analizzati in Basilicata 163.306 tamponi, 152.159 dei quali sono risultati negativi.

Covid, Marche: 629 pazienti in ospedali

Nelle Marche, i casi positivi complessivamente diagnosticati nelle ultime 24 ore sono stati 229 e il totale è salito a 33.060 dall’inizio della crisi: 6.937 (+83) risiedono in provincia di Pesaro-Urbino, 9.470 (+76) in quella di Ancona, 7.365 (+38) in quella di Macerata, 3.764 (+4) nel Fermano e 4.422 (+20) nel Piceno; inoltre, sono 1.102 (+8) le persone positive non sono residenti nella regione. Per il terzo giorno consecutivo è sceso il numero di coloro che sono in isolamento volontario nella propria abitazione, ora a 13.449 (-364); diminuiscono anche i soggetti sintomatici, che sono 3.353 (-48), con 486 (+10) operatori sanitari in quarantena. Dall’inizio dell’epidemia i marchigiani che hanno trascorso volontariamente in casa il periodo di isolamento sono diventati 127.100, i casi complessivamente diagnosticati 257.377 e i tamponi processati 440.236, numero che comprende anche i test effettuati sulla stessa persona e il percorso guariti.

Covid, Abruzzo: 264 nuovi casi e 9 decessi

Sono complessivamente 30974 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 264 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 33, di cui 20 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1003 (di età compresa tra 50 e 91 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 13650 dimessi/guariti (+383 rispetto a ieri).