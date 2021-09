Covid, Sileri: "Quarantena ridotta ai vaccinati da subito"

Covid, "quarantena ridotta ai vaccinati, poi eliminata del tutto". A dirlo è il sottosegretario alla Salute Sileri: "Nel tempo toglieremo mascherina e distanziamento"

La quarantena per gli immunizzati contro il covid non viene eliminata da subito per "il rischio di varianti. La vaccinazione sta andando molto bene in Italia, ma non è lo stesso in tutti i paesi del mondo. Dovremo raggiungere un livello di vaccinazioni più alto, per metterci a riparo da possibili varianti. A quel punto anche le quarantene per i vaccinati dovranno prima essere ridotte, immagino da subito, e poi eliminate. E' di buon senso, infatti, ridurle già a breve tempo, da oggi". Sono le parole di Pier Paolo Sileri a Mattina 24 su Radio 24. Sileri ha spiegato che "nel tempo, anche la mascherina e la distanza dovranno essere abbandonati. E' prematuro farlo oggi ma è auspicabile farlo in tempi brevi, compatibilmente con la circolazione del virus".

"Credo - aggiunge il sottosegretario - che arriveremo a togliere la quarantena ai vaccinati passando per un ulteriore riduzione dei contagi. Le cose stanno andando molto bene, ma è un momento di transizione. Stiamo attenti ad eventuali altre varianti, osserviamo ciò che accadrà in merito ai contagi dopo aver riaperto tutto, compreso le scuole. E poi credo sia auspicabile, e anche molto di buon senso, liberare coloro che sono vaccinati dalle quarantene".

"Green pass, nel 2022 svolta"

"Non vivremo tutta la vita con il Green pass. Credo che il 2022 sarà l'anno completo della svolta", ha aggiunto Sileri a Radio 24. "Siamo all'alba, i numeri ci dicono che il sole è sorto abbondantemente. Ma tutto questo, però, durerà ancora alcuni mesi: dobbiamo pensare alle terze dosi, vedere se ci sono recrudescenze in coloro che sono stati vaccinati prima, provvedere ad anziani e malati oncologici".

E continua: "Passerà tutto il 2021 e una parte del 2022 per aggiustare il tiro. Nel frattempo mi auguro che gli altri Paesi abbiano risultati come i nostri sulla vaccinazione". "Il Green pass - ha precisato Sileri - non è un passaporto che dura 10 anni. Avrà una scadenza, al di là di quella 'naturale' di un anno. E' un pass temporaneo che vedrà una fine non solo quando la popolazione avrà una percentuale X di vaccinati, ma tutto dipenderà dalla circolazione del virus".

Conclude: "Quando passeremo dalla fase pandemica a una fase di endemia, con una circolazione minimale del virus, il Green Pass non servirà più. Ma non possiamo dare una data. E non dipende solo dall'Italia, ma anche da tutto ciò che c'è intorno a noi, da eventuali varianti, dalle vaccinazioni in altri Paesi".