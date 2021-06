Covid, Sileri: "Stop a voli da GB se variante elude vaccini"

Covid, Sileri: "Stop ai voli da GB se variante Delta elude i vaccini "

Non è escluso che si debba ricorrere al blocco dei voli dalla Gran Bretagna a causa dell'allarme variante delta. Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio anch'io su Radiouno. "Molto dipenderà per la decisione - ha sottolineato - avere la certezza o meno che la variante Delta non eluda i vaccini a nostra disposizione. Questo è il nodo vero, perchè se la variante elude i nostri vaccini allora è chiaro che il blocco dei voli dalla Gran Bretagna potrebbe essere necessario".

Mascherine, Sileri: "Probabilmente le toglieremo i primi di luglio"

Lo stop all'obbligo di mascherine anche all'aperto arriverà "verosimilmente ai primi di luglio. Abbiamo oltre il 50% della popolazione con almeno una dose di vaccino", ha ricordato. Sulla data per togliere la mascherina "lasciamola decidere al Cts, ma io personalmente non andrei oltre i primi di luglio, e non è una data a caso, è collegata con quante persone abbiamo già raggiunto con almeno una dose di vaccino".