Covid, Spagna: Pedro Sanchez prevede 20 milioni di vaccinati entro metà 2021

Il Presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha anticipato questo venerdì che prevede che entro i mesi di maggio o giugno del prossimo anno tra i 15 e i 20 milioni di spagnoli saranno vaccinati contro il Covid-19. Sanchez ha spiegato il programma durante la sua visita in Cantabria per presentare il Piano per la ripresa, la trasformazione e la resilienza dell'economia spagnola.

Nel suo discorso di presentazione di questo piano, Sanchez ha sottolineato che durante la prima fase del piano di vaccinazione il governo stima che saranno vaccinate 2,5 milioni di persone, mentre nella seconda fase e fino a maggio o giugno questo numero aumenterà a 15 o 20 milioni.