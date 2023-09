Covid, spopola la variante Eris e salgono i contagi in Italia: ecco perchè

Covid, contagi in rialzo, la mutazione rende Eris più resistente: ecco perchè

Contagi Covid in rialzo, tornano le mascherine a scuola, e l'ansia da pandemia incombe sulla quotidianità. Ma come mai, dopo un periodo "sereno", il virus è tornato a colpire con la variante Eris? La risposta arriva direttamente da una nuova ricerca dell'Università dell'Insubria, coordinata da Fabio Angeli del Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica dell'ateneo che sottolinea che "la maggiore resistenza agli anticorpi e la inalterata capacità trasmissiva e di legame alle nostre cellule della variante EG.5 rispetto alle precedenti e temute varianti Omicron spiegherebbe l'aumento degli indicatori (numero di casi positivi, tasso di occupazione dei letti di terapia intensiva, decessi e tasso di positività ai tamponi) anche nel nostro Paese (+43,4% i casi positivi, +44,6% i decessi nell'ultima settimana, rispetto la precedente)".

I risultati spiegano anche perché questa variante sta diventando dominante (in Italia è presente in almeno il 40% dei sequenziamenti) e fanno affievolire le speranze che le nuove varianti (compresa la Eris) possano diventare col tempo meno diffusive. Lo studio è stata pubblicato sulla rivista European Journal of Internal Medicine da un gruppo di studio dell'Università dell'Insubria coordinato dal professor Fabio Angeli, docente di Malattie dell'apparato cardiovascolare del Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica che ha firmato l'articolo con Martina Zappa, biotecnologa dell'Insubria, Andrea Andolina, infettivologo di Ics Maugeri, e Paolo Verdecchia, ricercatore cardiovascolare di Perugia.