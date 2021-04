Covid, Ursula Von der Leyen riceve la prima dose di vaccino: "Sono contenta"

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19. "Dopo aver superato 100 milioni di vaccinazioni nell'Ue, sono molto contenta di aver ricevuto la mia prima dose oggi", ha scritto in un tweet. "Le vaccinazioni aumenteranno ancora, poiche' le consegne stanno accelerando nell'Ue. Piu' rapidamente vacciniamo, prima possiamo controllare la pandemia", ha aggiunto.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.



Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.



The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4